Hammer 2: Reloaded'da suçluları öldürün! Acımasız kanun koyucunuz benzersiz bir adalet anlayışına hizmet ediyor. Hırsızları tutuklamak yerine onların hayatlarına son veriyorsunuz. Paranızı jet paketine, sınırsız el bombalarına ve Tanrı moduna harcayın. Araç jeneratörü, arabaların her yerde görünmesini sağlar!

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