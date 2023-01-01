Burnout Drift: Hilltop'ta dağların üzerinden çığlık atın! Bu 3D araba oyunu Rocky Pass, Ridge ve Winter Pass'ta yolculuk yapmanızı sağlar. Skor yapmak için gaz pedalına basmalı, tekerleklerinizi döndürmeli ve lastiği yakmalısınız. Daha iyi kontrol için aracınızın süspansiyonunu ayarlayın!

Web Sitesi: poki.com

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