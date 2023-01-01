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Wolfgang's Music

Wolfgang's Music

wolfgangs.com

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Wolfgang's Music uygulaması, mobil cihazınızdan dünyanın en büyük canlı kayıt koleksiyonuna erişmenin en yeni ve en iyi yoludur. Rock, Jazz, Country, Blues, Folk, Pop, Hard Rock, Alternatif, Hip Hop, Metal, Indie ve son 65 yılın en iyi sanatçılarının yer aldığı, ustalıkla seçilmiş konserlerimizi ve çalma listelerimizi keşfedin. Sanatçıların sadece kısmi bir listesi AC/DC, Allman Brothers Band, Aretha Franklin, Alabama Shakes, B.B. King, The Band, The Beach Boys, Bill Evans, Billy Joel, Bob Dylan, Bob Marley, Carly Simon, Charles Mingus, Chicago'dan oluşuyor. , Chuck Berry, İç Savaşlar, Çatışma, Tedavi, Krem, Dave Brubeck, David Bowie, Dawes, Deerhunter, Dinosaur Jr., Dizzy Gillespie, Doc Watson, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Elliott Smith, Elvis Costello, Emmylou Harris , Eric Clapton, Fleetwood Mac, Gary Clark Jr., Gene Krupa, Genesis, George Strait, George Jones, Grateful Dead, Green Day, Herbie Hancock, Ice Cube, Iron Maiden, James Taylor, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Joe Cocker, John Coltrane, John Lennon, The Kinks, Kiss, Kris Kristofferson, Lightin' Hopkins, Linda Ronstadt, Loretta Lynn, Los Lobos, Lou Reed, Louis Armstrong, The Lumineers, Lynyrd Skynyrd, Mahavishnu Orkestrası, Megadeth, Merle Haggard, Metallica, Miles Davis, Mose Allison, Motörhead, Muddy Waters, Mumford and Sons, Neil Young, Ozzy Osbourne, Paul McCartney, Paul Simon, Pink Floyd, The Police, Prince, Queen, R.E.M., Radiohead, The Ramones, Ray Charles, The Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones, The Roots, Run DMC, Rush, Salt-N-Pepa, Santana, Sarah Vaughan, The Sex Pistols, Sheryl Crow, Steely Dan, Steve Miller, Stevie Ray Vaughan, Stevie Wonder, Talking Heads, Tammy Wynette , Tito Puente, Tom Waits, Tony Bennett, Tori Amos, Tower of Power, Ty Seagall, Van Morrison, Warren Zevon, Hava Durumu Raporu, The Who, Wilco, Willie Nelson, Evet, ZZ Top. Uygulama aracılığıyla sınırsız yayın, özel oynatma listeleri, favoriler ve çok daha fazlasını almak için kaydolun.

Web Sitesi: wolfgangs.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wolfgang's Music ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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