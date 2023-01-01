WebProtégé
webprotege.stanford.edu
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WebProtégé çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: webprotege.stanford.edu
Yasal Uyarı: WebCatalog, WebProtégé ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Mint
mint.intuit.com
Disroot Calc
calc.disroot.org
Google Docs
docs.google.com
Feedly
feedly.com
PortSwigger
portswigger.net
Microsoft OneNote
onenote.com
Google Sheets
sheets.google.com
MindMeister
mindmeister.com
OSPOS
opensourcepos.org
Google Slides
slides.google.com
AlignBooks
solution.alignbooks.com
ECOUNT ERP
login.ecount.com