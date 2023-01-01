WebProtégé, kullanıcıların OWL ontolojilerini ortaklaşa düzenlemelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir uygulamadır ve https://webprotege.stanford.edu adresinde kullanıma açıktır. Web-Protégé şu anda 68.000'den fazla OWL ontoloji projesine ev sahipliği yapmaktadır ve 50.000'in üzerinde kullanıcı hesabına sahiptir.

Web Sitesi: webprotege.stanford.edu

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