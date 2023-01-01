WebCatalog
WebProtégé

WebProtégé

webprotege.stanford.edu

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

WebProtégé, kullanıcıların OWL ontolojilerini ortaklaşa düzenlemelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir uygulamadır ve https://webprotege.stanford.edu adresinde kullanıma açıktır. Web-Protégé şu anda 68.000'den fazla OWL ontoloji projesine ev sahipliği yapmaktadır ve 50.000'in üzerinde kullanıcı hesabına sahiptir.

Web Sitesi: webprotege.stanford.edu

Yasal Uyarı: WebCatalog, WebProtégé ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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