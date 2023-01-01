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MindMeister

MindMeister

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Web Sitesi: mindmeister.com

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MindMeister, kullanıcılarının düşüncelerini bulut aracılığıyla görselleştirmelerine, paylaşmalarına ve sunmalarına olanak tanıyan çevrimiçi bir zihin haritalama uygulamasıdır. MindMeister, 2007 yılında Michael Hollauf ve Till Vollmer tarafından kurulan bir yazılım şirketi olan MeisterLabs GmbH tarafından piyasaya sürüldü. MindMeister'ın pazarda geçirdiği 10 yılın ardından bugüne kadar bir milyardan fazla fikir yaratan 7 milyondan fazla kullanıcısı var.

Web Sitesi: mindmeister.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MindMeister ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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