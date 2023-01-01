WebCatalog

VoxVote

VoxVote

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: voxvote.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde VoxVote çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Free Audience Response System for live voting with your audience. Vote over the internet with any smartphone browser.

Web Sitesi: voxvote.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, VoxVote ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Slido

Slido

sli.do

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

Audiencly

Audiencly

audiencly.io

StreamAlive

StreamAlive

streamalive.com

MeetMoji

MeetMoji

meetmoji.com

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Snapshot

Snapshot

snapshot.org

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Collector Systems

Collector Systems

collectorsystems.com

Shareholder Vote Exchange

Shareholder Vote Exchange

svegroup.com

VDO.Ninja

VDO.Ninja

vdo.ninja

Symbaloo

Symbaloo

symbaloo.com

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Samsung SmartCam

Samsung SmartCam

samsungsmartcam.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Tolino Webreader

Tolino Webreader

mytolino.de

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

CrypTool-Online

CrypTool-Online

cryptool.org

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.