Yapay zekanın gücüyle güvenliği ve operasyonları geliştirin. Veriye dayalı bir güvenlik kültürü oluşturun ve üstün saha görünürlük platformuyla ramak kala olayları ortadan kaldırın.

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