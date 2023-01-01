WebCatalog
Verkada

Verkada

verkada.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Verkada çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kameraları kullanımı kolay bir platformdan yönetin ve görüntülere uzaktan erişin. Ücretsiz 30 günlük deneme. Basit, güvenli ve ölçeklenebilir kurumsal güvenlik kamera sistemi.

Web Sitesi: verkada.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Verkada ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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