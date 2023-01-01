WebCatalog
Rhombus

Rhombus

rhombus.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Rhombus çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Birleşik Bulut Platformunda Daha Akıllı, Daha Güvenli Alanlar Yaratın Fiziksel güvenlik modern hale getirildi. Akıllı kameraları, erişim kontrolünü, sensörleri, entegrasyonları ve alarmları tek bir cam panel altında bir araya getiren hepsi bir arada çözümle binalarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetin.

Web Sitesi: rhombus.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rhombus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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