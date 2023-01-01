Birleşik Bulut Platformunda Daha Akıllı, Daha Güvenli Alanlar Yaratın Fiziksel güvenlik modern hale getirildi. Akıllı kameraları, erişim kontrolünü, sensörleri, entegrasyonları ve alarmları tek bir cam panel altında bir araya getiren hepsi bir arada çözümle binalarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetin.

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