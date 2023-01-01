Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Flock Safety, 1200'den fazla şehirdeki mahallelerin, işyerlerinin ve kolluk kuvvetlerinin suçu ortadan kaldırmak, mahremiyeti korumak ve önyargıyı azaltmak için birlikte çalışmasına yardımcı olan ilk kamu güvenliği işletim sistemini kurdu. Tarafsız soruşturma sonuçları oluşturmak ve sunmak için nesnel kanıtları ve makine öğrenimini yakalayan cihazları eşleştirin. Tescilli cihazlarımız ve bulut tabanlı yazılımımız suçu +%70 oranında azaltır.

Web Sitesi: flocksafety.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flock Safety ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.