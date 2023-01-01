Caretaker, modern gayrimenkul yatırımcılarına yönelik bir mülk yönetim şirketidir. Kendi kendine rehberli turlar, otomatik kira uygulaması ve önleyici bakım.

Web Sitesi: caretaker.com

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