WebCatalog
Pacaso

Pacaso

pacaso.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pacaso çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Pacaso, ikinci ev alıcılarına gerçek mülk sahipliği sunuyor. LLC mülkiyet modelimiz ile alıcılar gayrimenkulün ortak sahibi olur. İkinci bir ev sahibi olmanın modern yolu.

Web Sitesi: pacaso.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pacaso ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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