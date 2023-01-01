Pacaso, ikinci ev alıcılarına gerçek mülk sahipliği sunuyor. LLC mülkiyet modelimiz ile alıcılar gayrimenkulün ortak sahibi olur. İkinci bir ev sahibi olmanın modern yolu.

Web Sitesi: pacaso.com

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