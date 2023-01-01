WebCatalog
MyGate

MyGate

dashboard.mygate.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MyGate çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Uçtan uca bir çözümle Hindistan'ın 20'den fazla büyük şehrinde 25.000'den fazla topluluk ve 3,5 milyondan fazla ev için apartman yönetimini basitleştiriyoruz.

Web Sitesi: mygate.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MyGate ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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China Airlines

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KARE

app.doyoukare.com

Thesaurus.com

Thesaurus.com

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