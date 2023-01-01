ANNKE, gerçek tam renkli gece görüşü, hassas görüntü algoritması, birinci sınıf malzemeler ve sensörler ve daha fazlasıyla tam kapsamlı üst düzey 4K/5MP/2MP NVR ve DVR güvenlik kameraları ve sistemleri sunar.

Web Sitesi: annke.com

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