WebCatalog
ANNKE

ANNKE

annke.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ANNKE çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ANNKE, gerçek tam renkli gece görüşü, hassas görüntü algoritması, birinci sınıf malzemeler ve sensörler ve daha fazlasıyla tam kapsamlı üst düzey 4K/5MP/2MP NVR ve DVR güvenlik kameraları ve sistemleri sunar.

Web Sitesi: annke.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ANNKE ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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