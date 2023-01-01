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tosh, metin tabanlı bir Scratch editörüdür: Kodu, Scratch projelerinde derlediği metin tabanlı bir formatta yazarsınız, böylece Scratch'in tüm amacını boşa çıkarırsınız. Scratch yeni başlayanlar için tasarlanmış bir programlama dilidir. Scratch'in ana çekiciliği blok tabanlı olmasıdır: kod yazmak yerine blokları sürüklersiniz. Blok şekillerinin yalnızca belirli şekillerde birbirine uymasına izin verildiğinden sözdizimi hataları imkansızdır. Genel olarak blok tabanlı arayüz onu yeni başlayanlar için uygun hale getiriyor.

Web Sitesi: blob.codes

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