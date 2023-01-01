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Scratch

Scratch

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Web Sitesi: mit.edu

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Scratch, blok tabanlı bir görsel programlama dili ve öncelikle çocukları hedef alan bir web sitesidir. Sitenin kullanıcıları blok benzeri bir arayüz kullanarak çevrimiçi projeler oluşturabilmektedir. Hizmet, MIT Media Lab tarafından geliştirildi, 70'ten fazla dile çevrildi ve dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. Scratch, okul sonrası merkezlerde, okullarda ve kolejlerin yanı sıra diğer kamuya açık bilgi kurumlarında da öğretilmekte ve kullanılmaktadır. Ağustos 2020 itibarıyla, dilin resmi web sitesindeki topluluk istatistikleri, 57 milyondan fazla kullanıcı tarafından paylaşılan 58 milyondan fazla projeyi ve neredeyse 48 milyon aylık web sitesi ziyaretini göstermektedir. Scratch, adını disk jokeyleri tarafından kullanılan ve "scratching" adı verilen bir teknikten almaktadır. vinil plaklar birbirine kırpılır ve farklı ses efektleri ve müzik üretmek için bir döner tabla üzerinde oynatılır. Web sitesi, kaşıma gibi, kullanıcıların video oyunları ve animasyonlar gibi projeler oluşturup yeniden düzenleyerek farklı medyaları (grafikler, ses ve diğer programlar dahil) yaratıcı şekillerde bir araya getirmesine olanak tanır.

Web Sitesi: mit.edu

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