Çevrimiçi Videodan Metne Dönüştürücü. Type Studio, videonuzu alıp otomatik olarak metne dönüştüren, metin tabanlı bir video düzenleyicidir.

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