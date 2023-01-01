WebCatalog
KeepVid

KeepVid

keepvid.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde KeepVid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

KeepVid, çevrimiçi video dönüştürücü, çevrimiçi video düzenleyici, çevrimiçi video sıkıştırıcı ve daha fazlası dahil olmak üzere size çeşitli çevrimiçi araçlar sunan hepsi bir arada çevrimiçi video çözüm platformudur. Video alanında 15 yıldan fazla bir süredir kendini adamış olan KeepVid, şu anda 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Web Sitesi: keepvid.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, KeepVid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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