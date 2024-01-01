Teampay

Teampay

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Web Sitesi: teampay.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Teampay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Teampay'in hepsi bir arada harcama yönetimi, politikanızı önceden uygulayan ve tüm şirket harcamalarını tek bir yerden yönetmenize olanak tanıyan yerleşik kontrollere sahiptir. Finans ekipleri tam kontrolü elinde tutarken, yöneticiler ve çalışanlar gerçek harcamalara ilişkin gerçek zamanlı görünürlük elde ederek hızlı ve uyumlu satın almalar yapmalarını sağlar. Teampay, şirketteki herkesin ihtiyaç duydukları şeyi satın almasını kolaylaştırırken, otomatik satın alma iş akışları ve mutabakatla finans ekibine gönül rahatlığı sağlar. Teampay ile herkesin yaptığı her türlü satın alma işlemini uçtan uca yönetebilirsiniz. Çalışanlar zahmetsiz deneyimden hoşlanıyor ve Finans ekipleri tüm harcamaların önceden kodlandığını ve onaylandığını bilerek rahat bir nefes alabilir. Teampay, Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite ve Microsoft Dynamics 365 Business Central ve Finance & Operations ile doğrudan entegre olur.
Kategoriler:
Finance
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: teampay.co

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