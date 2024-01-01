Soldo

Soldo

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Web Sitesi: soldo.com

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Soldo, Soldo şirket kartlarını ve gider yönetimi platformumuzu bir araya getirerek geri ödemeleri tamamen ortadan kaldırıyor. Çalışanlar asla kendi paralarını harcamak zorunda değiller. Hiç kimse eksik makbuzlarla zaman kaybetmez. Ve finans ekipleri şirket harcamaları üzerinde kontrol sahibidir. Soldo ile tüm işletme harcamalarınızı kontrol altında tutarsınız ve muhasebe sisteminizle olan entegrasyon sayesinde harcamaların mutabakatını hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Çalışanlarınızın bir kısmını veya tamamını, ekiplerin tamamını ve hatta harici işbirlikçilerinizi Mastercard® Soldo kartlarıyla donatarak şirket parasına kimin erişebileceğine ve bu paranın hangi kurallara göre harcanacağına karar verebilirsiniz.
Kategoriler:
Finance
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: soldo.com

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