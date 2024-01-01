Rillet, orta ölçekli yazılım şirketlerine yönelik bir muhasebe sistemidir. Faturalandırma, gelir tanıma (sabit ve kullanım) ve ARR, NRR veya SaaS P&L gibi önemli SaaS raporlarını doğrudan yerleşik olarak içerir. Rillet ayrıca, masraf karşılığında Stripe, Salesforce, Hubspot ve diğer pek çok yerel bağlantıyla yığın genelinde entegre olur. banka, bordro ve vergi tarafı.

Web Sitesi: rillet.com

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