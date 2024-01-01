Modular

Modular

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Web Sitesi: modular.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Modular çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yapay zekanın dünya için geliştirilmesini ve dağıtılmasını birleştiren yeni nesil yapay zeka geliştirici platformu.
Kategoriler:
Software Development
MLOps Platforms

Web Sitesi: modular.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Modular ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Databricks

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