Eksiksiz sağlık teknolojisi geliştirici platformu. Geliştiricilere ve geliştiricilere yeni nesil sağlık teknolojisi ve EHR'ler oluşturmak için gerekli tüm API'leri ve altyapıyı sunan ONC sertifikalı* platform.

Web Sitesi: zapehr.com

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