WebCatalog
zapEHR

zapEHR

console.zapehr.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde zapEHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Eksiksiz sağlık teknolojisi geliştirici platformu. Geliştiricilere ve geliştiricilere yeni nesil sağlık teknolojisi ve EHR'ler oluşturmak için gerekli tüm API'leri ve altyapıyı sunan ONC sertifikalı* platform.

Web Sitesi: zapehr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, zapEHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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