Geliştiricilerin ve inşaatçıların yeni finansal ürünler yaratmasını sağlamak için kurulmuş tek ulusal yetkili banka.

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