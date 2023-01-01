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Compound

Compound

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Web Sitesi: compound.finance

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Compound çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Compound, açık finansal uygulamalar evreninin kilidini açmak amacıyla geliştiriciler için oluşturulmuş algoritmik, otonom bir faiz oranı protokolüdür.

Web Sitesi: compound.finance

Yasal Uyarı: WebCatalog, Compound ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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