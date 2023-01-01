Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Compound, açık finansal uygulamalar evreninin kilidini açmak amacıyla geliştiriciler için oluşturulmuş algoritmik, otonom bir faiz oranı protokolüdür.

Web Sitesi: compound.finance

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