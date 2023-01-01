M3'ün İşgücü Yönetimi, biyometri kullanarak devam takibi ve özel iş gücü yönetimi raporlaması gibi özelliklerle günlük işçilik maliyetlerini izlemenize olanak tanır. Saatleri ve fazla mesaiyi yönetmek için özel raporlar tasarlayabilirsiniz.

Web Sitesi: time.m3as.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, M3 Labor Management ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.