LOGYTalks, tüm işletme sahiplerinin daha görünür olması için ilgi çekici bir fırsat yaratmak üzere farklı alanlardan profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlayan ve bu da vitrinler, işletme sahipleri ve ilgilenebilecek kişilerle dikey etkileşim kurarak hepsi bir arada sanal toplantı platformudur. İşinizin alanı.

Web Sitesi: logytalks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LOGYTalks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.