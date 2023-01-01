WebCatalog
Oculus

Oculus

auth.oculus.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Oculus çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

FARKLI ZAMAN DİLİMLERİNDE ARKADAŞLARLA TAKIM OLUŞTURUN. SANAL ETKİNLİKLERDE GERÇEK İNSANLARLA BULUŞUN. GÖREV 2'DE HER YERDEN BİRLİKTE YARATIN, OYNAYIN VE KEŞFEDİN.

Web Sitesi: oculus.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Oculus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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