FARKLI ZAMAN DİLİMLERİNDE ARKADAŞLARLA TAKIM OLUŞTURUN. SANAL ETKİNLİKLERDE GERÇEK İNSANLARLA BULUŞUN. GÖREV 2'DE HER YERDEN BİRLİKTE YARATIN, OYNAYIN VE KEŞFEDİN.

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