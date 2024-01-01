Interactio

Interactio

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Web Sitesi: interactio.io

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Interactio, 2014'teki lansmanından bu yana 42.000'den fazla olayı yorumlamak ve yayınlamak için kullanılan lider uzaktan çözüm platformudur. Bugün, kolay çalıştırılan ve sezgisel kurulumu gelişmiş bir RSI işlevi (Uzaktan Eşzamanlı Yorumlama) ve Uzaktan Katılımcı Sistemiyle birleştiriyor. Sınırsız sayıda dil ve sanal odada 2.000'e kadar katılımcıyla Interactio, her ay 2.000'den fazla uzaktan ve hibrit toplantı için güvenli ve yüksek kaliteli bir çözüm sunuyor. Interactio, Dante medya ağ teknolojisini kullanarak yerel konferans/tercümanlık ekipmanı altyapısına entegre olarak uzak çok dilli platformu sahadaki donanıma bağlar. Interactio çözümü, 2020'de Avrupa kurumlarının 1 numaralı tercihi haline geldi ve 4 Mayıs 2020 uluslararası taahhüt konferansı "Coronavirus Global Response" için bir iletişim köprüsü görevi gördü. Daily, Interactio, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler, ABD Dışişleri Bakanlığı ve diğer hükümet kurumlarının temsilcileri için çok dilli bir katılımcı platformu olarak hizmet vererek demokrasinin büyümesine yardımcı oluyor. Son 5 yılda Interactio, TEDx'in resmi küresel ortağı haline geldi ve Microsoft, Amazon, Google, Mary Kay, Mastercard, Bayer Pharmaceuticals, International Team for Implantology, Lush, J. P. Morgan, Scout24, tarafından düzenlenen konferanslarda simultane tercüme hizmetleri sağladı. Dani Johnson, Brian Tracy ve diğerleri. Interactio, 4,8 Trustpilot puanı ve aynı anda desteklenen 976.000 katılımcı rekoruyla sektördeki en iyi RSI çözümü olmaya devam ediyor.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: interactio.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Interactio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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TeamViewer Web

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Whereby

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Element

Element

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Zoho Meeting

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