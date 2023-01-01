Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde mEDRA çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

mEDRA, dijital ağdaki her türlü fikri mülkiyetin standart kalıcı tanımlayıcısı olan DOI'nin çok dilli Avrupa Kayıt Ajansıdır.

Web Sitesi: medra.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, mEDRA ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.