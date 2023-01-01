ORCID, sahip olduğunuz ve kontrol ettiğiniz kalıcı bir dijital tanımlayıcı (ORCID iD) sağlar ve sizi diğer araştırmacılardan ayırır.

Web Sitesi: orcid.org

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