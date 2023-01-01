WebCatalog
iPostal1

iPostal1

ipostal1.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde iPostal1 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

iPostal1 dünya çapında 1 numaralı Dijital Posta Kutusu Hizmetidir. ABD ve diğer ülkelerdeki yüzlerce gerçek açık adres arasından ayda yalnızca 9,99 ABD dolarından başlayan fiyatlarla iş veya kişisel kullanım için bir posta adresi seçin. Posta postalarınızı ve paketlerinizi her yerden, bir uygulamayla veya çevrimiçi olarak 7/24 görüntülemek ve yönetmek için kendi Dijital Posta Kutunuzu edinin.

Web Sitesi: ipostal1.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, iPostal1 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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