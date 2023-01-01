WebCatalog
CallSwitch

CallSwitch

callswitch.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CallSwitch çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

CallSwitch, işletmelere uygun maliyetli ve yapılandırılabilir bir çözüm sağlayan, gelişmiş çağrı işlevi yetenekleri sağlayan, barındırılan bir telefon platformudur. Platformumuz, kullanıcıların tek bir birleşik telefon sistemi altında sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş ofislerine uzaktan erişmesine olanak tanır.

Web Sitesi: callswitch.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, CallSwitch ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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