İşletmelerin projeleri, ekipleri ve görevleri yönetmesine yardımcı olan bulut tabanlı platform. Ekip üyelerine görevlerini dağınıklığın olmadığı bir ortamda tamamlamaları için daha hızlı bir yol sunarak proje yönetimini destekler. Güvenilir ve güvenli olan Claritask, herhangi bir beceri grubundaki ekip üyelerinin öğrenmesi daha az zaman alan bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla ekip liderlerinin projeleri organize etmelerine ve görevleri devretmelerine yardımcı olur. Çözüm, Claritask'ı ekiplerini sorumlu tutma konusunda ciddi sorumluluk üstlenen şirketler için bir çözüm haline getiren sağlamlık ve tutarlılığa sahiptir.

Web Sitesi: claritask.com

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