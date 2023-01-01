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Behance

Behance

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Web Sitesi: behance.net

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Behance (Bēhance olarak stilize edilmiştir), Adobe'nin sahibi olduğu ve "yaratıcı çalışmaları sergilediğini ve keşfettiğini" iddia eden bir sosyal medya platformudur. LinkedIn, AIGA, Adweek ve Cooper-Hewitt gibi işletmeler, Ulusal Tasarım Müzesi ve Art Center College of gibi okullar Tasarım, Rhode Island Tasarım Okulu (RISD), Görsel Sanatlar Okulu (SVA), Savannah Sanat ve Tasarım Koleji (SCAD) ve Maryland Institute Sanat Koleji (MICA) hizmetlerinden yararlandı. Temmuz 2018'de Behance'in 10 milyondan fazla üyesi vardı.

Web Sitesi: behance.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Behance ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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