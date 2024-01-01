Costa Mesa Insider

Costa Mesa Insider

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Web Sitesi: costamesainsider.com

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Costa Mesa Şehri, Sahne Sanatları Merkezi, Güney Sahili Onarımı ve Segerstrom Salonu gibi harika kültürel sanat merkezleri nedeniyle Sanat Şehri olarak adlandırılıyor ama çok daha fazlası var. OC Etkinlik Merkezi'nden South Coast Plaza'daki birinci sınıf alışveriş merkezlerine, muhteşem restoranlara ve parklara kadar Costa Mesa gerçekten özel bir yer. Costa Mesa harika bir kasaba ama artık kendi sesini duyurmanın zamanı geldi. Umarım bu site, bu harika şehir hakkında haberler, incelemeler ve bilgiler paylaşırken aynı zamanda o ses olabilir.

Web Sitesi: costamesainsider.com

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