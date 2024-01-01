AIGA Eye on Design

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AIGA, bölgesel, ulusal ve küresel etkinlikler aracılığıyla uygulayıcıları, meraklıları ve patronları birbirine bağlayarak ve tasarımcıların ve tasarımın değerinin daha iyi anlaşılmasını savunan içerik yaratıp düzenleyerek tasarımı profesyonel bir zanaat, stratejik avantaj ve hayati bir kültürel güç olarak geliştirir. hükümette, iş dünyasında, medyada ve kamuoyunda.

Web Sitesi: eyeondesign.aiga.org

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