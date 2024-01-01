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1959 yılında Richard Coyne ve Robert Blanchard tarafından kurulan Communication Arts (CommArts), grafik tasarımcılara, sanat yönetmenlerine, fotoğrafçılara ve daha fazlasına ilham ve bilgi sağlayan, görsel iletişim sektörünün önde gelen yayınlarından biridir. Dergi, çeşitli yaratıcı disiplinlerdeki saygın jürili Yıllıkları ve önde gelen endüstri profesyonellerine ilişkin derinlemesine profilleriyle tanınıyor. CommArts aynı zamanda yaratıcı profesyonellere yönelik bir kariyer kaynağı platformu olan Creative Hotlist'i de işletmektedir. Yayın, yüksek profesyonel standartları vurguluyor ve görsel iletişimde çeşitliliği artırmaya adanmış bir temele sahip.

Web Sitesi: commarts.com

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