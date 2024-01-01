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Glasstire, Teksas'taki görsel sanatlarla ilgili çevrimiçi bir dergidir. 2001'den bu yana Teksas'ta görsel sanatları yerel, bölgesel ve ulusal izleyici kitlesine tanıtmış olmaktan gurur duyuyoruz.

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