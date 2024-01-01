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[İçerik, çok kapsamlı]
* 1,5 milyondan fazla orijinal örnek, İngiliz ve Amerikan dramalarından ve belgesellerinden kelimeler öğrenin
* 50.000'den fazla kelime kombinasyonu, yoğun kelime kullanımı, öğrenmesi ve kullanması kolay
* Yaklaşık 20.000 girişi kapsayan 2000'den fazla kök ek, kelimeleri bir araya getirmek için İngilizce radikalleri kullanır
* 20.000'den fazla girişi kapsayan 5000'den fazla türetme ağacı, kısa kelime ailesi eseri
* Orijinal Collins İngilizce-Çince Sözlüğü, İngilizce'yi İngilizce olarak anlayın
* İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, yurt dışında eğitim vb. tüm aşamaları kapsayan tam aşamalı kelime kütüphanesi.
* Eş zamanlı öğrenme için kağıt kitaplarla birleştirilmiş 200'den fazla ana akım kelime kitabı ve İngilizce ders kitabı kelime listesi
* Eş anlamlılar, zıt anlamlılar, kelime deformasyonları ve daha verimli ilişkili hafıza
[Sınavın odak noktası çok belirgindir]
* Test edilen kelimenin anlamını görüntülemek için testin anlamı vurgulanır ve koyu renkle gösterilir. Kelime anlamının önemli noktalarını sık sık öğrenin.
* Test noktalarının işaretleri, test edilmiş vurgulanan ifadeler, temel test noktalarının kilit noktaları
* Lise giriş sınavları, üniversite giriş sınavları, CET-4 ve CET-6, lisansüstü giriş sınavları ve üniversiteden lisans programlarına kadar önceki sınavlardan 170.000'den fazla örnek
[Hafıza, çok etkili]
* Ebbinghaus hafıza eğrisi, akıllı planlama incelemesi, etkili unutma önleme
* Orijinal örnekler, kelimelerin gerçek bağlamlarda nasıl kullanıldığını anlamanıza yardımcı olur, ancak onları anladığınızda hatırlamanız daha kolay olacaktır (≧ω≦)
* Kök ekleri kelimenin iç yapısını anlamanıza yardımcı olur o(^▽^)o anlarsanız hatırlamanız daha kolay olacaktır.
* Orijinal eşdizimler kelimelerin birden çok anlamını anlamanıza yardımcı olur, ancak onları anladığınızda onları daha iyi hatırlayabilirsiniz \\(*^▽^*)//
* Yazım testi, bir grup yazım öğrendikten sonra yazabilene kadar pes etmeyeceksiniz.
[İstikrar, çok kolay]
* Harika paralar kazanmak için oturum açın ve daha fazla ödül almak için ekip olarak giriş yapın
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