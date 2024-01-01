不背单词

不背单词

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[İçerik, çok kapsamlı] * 1,5 milyondan fazla orijinal örnek, İngiliz ve Amerikan dramalarından ve belgesellerinden kelimeler öğrenin * 50.000'den fazla kelime kombinasyonu, yoğun kelime kullanımı, öğrenmesi ve kullanması kolay * Yaklaşık 20.000 girişi kapsayan 2000'den fazla kök ek, kelimeleri bir araya getirmek için İngilizce radikalleri kullanır * 20.000'den fazla girişi kapsayan 5000'den fazla türetme ağacı, kısa kelime ailesi eseri * Orijinal Collins İngilizce-Çince Sözlüğü, İngilizce'yi İngilizce olarak anlayın * İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, yurt dışında eğitim vb. tüm aşamaları kapsayan tam aşamalı kelime kütüphanesi. * Eş zamanlı öğrenme için kağıt kitaplarla birleştirilmiş 200'den fazla ana akım kelime kitabı ve İngilizce ders kitabı kelime listesi * Eş anlamlılar, zıt anlamlılar, kelime deformasyonları ve daha verimli ilişkili hafıza [Sınavın odak noktası çok belirgindir] * Test edilen kelimenin anlamını görüntülemek için testin anlamı vurgulanır ve koyu renkle gösterilir. Kelime anlamının önemli noktalarını sık sık öğrenin. * Test noktalarının işaretleri, test edilmiş vurgulanan ifadeler, temel test noktalarının kilit noktaları * Lise giriş sınavları, üniversite giriş sınavları, CET-4 ve CET-6, lisansüstü giriş sınavları ve üniversiteden lisans programlarına kadar önceki sınavlardan 170.000'den fazla örnek [Hafıza, çok etkili] * Ebbinghaus hafıza eğrisi, akıllı planlama incelemesi, etkili unutma önleme * Orijinal örnekler, kelimelerin gerçek bağlamlarda nasıl kullanıldığını anlamanıza yardımcı olur, ancak onları anladığınızda hatırlamanız daha kolay olacaktır (≧ω≦) * Kök ekleri kelimenin iç yapısını anlamanıza yardımcı olur o(^▽^)o anlarsanız hatırlamanız daha kolay olacaktır. * Orijinal eşdizimler kelimelerin birden çok anlamını anlamanıza yardımcı olur, ancak onları anladığınızda onları daha iyi hatırlayabilirsiniz \\(*^▽^*)// * Yazım testi, bir grup yazım öğrendikten sonra yazabilene kadar pes etmeyeceksiniz. [İstikrar, çok kolay] * Harika paralar kazanmak için oturum açın ve daha fazla ödül almak için ekip olarak giriş yapın

Web Sitesi: bbdc.cn

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