Alaan

Alaan

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Alaan, Al Barari, Rivoli, Arada ve daha fazlasının güvendiği Orta Doğu'daki en büyük ve en kapsamlı kurumsal kartlar ve harcama yönetimi platformudur. Alaan şunları yapmanızı sağlar: 1. Gider yönetimini otomatikleştirin 2. Şirket harcamalarını gerçek zamanlı olarak takip edin 3. Şirket bütçelerini optimize edin 4. Mali durumunuzun kontrolünü elinizde tutun Y Combinator ve çok sayıda küresel yatırımcı tarafından desteklenen Alaan, finans ekiplerinin zamandan tasarruf etmesine yardımcı olmak için oradadır. para ve çaba.
Kategoriler:
Finance
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: alaan.com

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