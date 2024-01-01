Alaan, Al Barari, Rivoli, Arada ve daha fazlasının güvendiği Orta Doğu'daki en büyük ve en kapsamlı kurumsal kartlar ve harcama yönetimi platformudur. Alaan şunları yapmanızı sağlar: 1. Gider yönetimini otomatikleştirin 2. Şirket harcamalarını gerçek zamanlı olarak takip edin 3. Şirket bütçelerini optimize edin 4. Mali durumunuzun kontrolünü elinizde tutun Y Combinator ve çok sayıda küresel yatırımcı tarafından desteklenen Alaan, finans ekiplerinin zamandan tasarruf etmesine yardımcı olmak için oradadır. para ve çaba.

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