Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Spenmo, büyüyen işletmeler için tercih edilen ödeme yazılımıdır. Dahili harcama yönetimini, kurumsal kartları, otomatik fatura ödemelerini, onay iş akışlarını ve muhasebe mutabakatını entegre bir görünüme getiren uçtan uca bir borç yazılımıyız. Spenmo'yu kullanan şirketler her ay 50 saatten fazla ve 10.000 dolardan fazla tasarruf ediyor. 2020 yılında Y-Combinator programını tamamladıktan sonra Spenmo, 200'den fazla çalışana ulaştı ve Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital ve Alpha JWC gibi önde gelen yatırımcılardan 85 milyon ABD dolarının üzerinde risk sermayesi topladı.

Web Sitesi: spenmo.com

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