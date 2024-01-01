Adm Cloud, büyümeye kararlı her tür şirket için yüksek operasyonel işlevsellik sunan, Buluttaki bir ERP veya İşletme Yönetim Sistemidir. Hem şirket içinde hem de müşterileriniz için somut sonuçlara dönüşen güçlü, sezgisel ve eksiksiz bir kullanıcı deneyimi sunar. Bu platform, günümüz yöneticilerinin muhasebe, satış, satın alma, finans, insan yönetimi, üretim ve lojistik süreçlerini otomatikleştirmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu, firmanın ihtiyaç duyduğu modüllerin ihtiyaç duyulduğunda temel platforma entegre edilmesine olanak sağlayan modüler konfigürasyonu sayesinde mümkün olmaktadır. Entegre İş Zekası, fark yaratan değer teklifinin bir parçasıdır; Bu %100 bulut, web ve mobil çözümden yararlanarak karar vermek ve hızlı ve basit bir şekilde hedeflerine ulaşmak için gerçek zamanlı gerçek verilere ihtiyaç duyanlar için çok uygundur.

Web Sitesi: admcloud.net

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