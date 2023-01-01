WebCatalog

1000minds

1000minds

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Web Sitesi: 1000minds.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

1000minds Karar Verme, bireylere ve gruplara karar verme, önceliklendirme, paranın karşılığını verme analizi ve paydaş tercihlerini anlama konusunda yardımcı olan çevrimiçi bir araç ve süreç paketidir. PAPRIKA algoritmasını temel alan 1000minds, Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) ve Birleşik Analiz (veya Seçim Modelleme) içindir. Birleşik Anketlerimiz, Birleşik Analizi (Seçim Modellemesi veya Ayrık Seçim Deneyleri) istediğiniz kadar katılımcıyla (potansiyel olarak 1000'ler) çalıştırmanıza olanak tanır! Takaslar içeren seçimler yaparken insanlar için neyin önemli olduğunu keşfedin. * Paydaşların hangi kriterleri dikkate aldığı; Vatandaşlar karar verirken ne düşünüyor? * Yeni bir ürün tasarımının hangi özellikleri tüketiciler için en önemlidir? * Göreceli önemlerini temsil eden ağırlıkları (kısmen değerli faydalar) nelerdir? Bilimsel geçerliliği ve kullanıcı dostu olmasıyla uluslararası alanda tanınan 1000minds, yenilik alanında ödüller kazandı.

Web Sitesi: 1000minds.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 1000minds ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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