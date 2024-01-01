ITPro

ITPro

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Web Sitesi: itpro.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde ITPro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ITPro, BT karar vericilerinin güvenilir tercihidir. Haberler, incelemeler, analizler, uzun okumalar ve düşünce liderliğinin yanı sıra haftalık podcast aracılığıyla sunulan uzmanlığımız ve içgörümüz, okuyucuların doğru teknoloji kararları almasına ve kuruluşlarına değer katmasına yardımcı olur.

Web Sitesi: itpro.com

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