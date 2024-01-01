Alternatifler - 1000minds

Grytics for Communities

grytics.com

2014 yılında kurulan 1339, Grytics paketini ticarileştiren tam bir SaaS editörüdür: Meta, Microsoft Teams, Viva Engage ve Facebook Grupları'ndan Workplace gibi Kurumsal işbirliği ve dahili iletişim platformlarına yönelik bir veri analizi yazılımı. Misyonumuz, tüm sektör dikeylerindeki her büyüklükt...