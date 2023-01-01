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Valid Eval

Valid Eval

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Web Sitesi: valideval.com

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Valid Eval, zor kararlar alan ve savunan kuruluşlara yönelik çevrimiçi bir değerlendirme sistemidir. Karar verme sürecine ilişkin içgörü sağlar, değerlendirici değerlendirmelerinin ayrıntılarını aydınlatırken öznelliği azaltır ve önyargıyı en aza indirir. Geçerli Değerlendirme, karmaşık değerlendirmelerde kullanılan normalde gizli olan kriterleri ortaya çıkarır ve düzenler; bu da değerlendiricinin hesap verme sorumluluğunu ve sonuçlara olan güveni artırır. Bilişsel ve davranışsal bilimin geniş çapta kabul görmüş ilkelerine dayanır ve alandaki uzmanlara danışılarak geliştirilen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş değerlendirme listelerini (performans standartları ve puanlama kriterleri) kullanır. Valid Eval, ilgili uzmanlığa sahip değerlendiricilerden gelen çeşitli yanıtları sentezleyip bağlamsallaştırarak insanların kolayca önceliklendirip harekete geçebileceği açık, kısa ve güvenilir geri bildirim sağlar. V

Web Sitesi: valideval.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Valid Eval ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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