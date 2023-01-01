WebCatalog

Craft.io

Craft.io

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Web Sitesi: craft.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Craft.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Craft.io, ürün yöneticilerine, geri bildirim alma, planlama, karar verme, yol haritalama ve daha pek çok alandaki işlerini, günümüzde en sık kullanılan platformlarla entegre olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş tek bir araçta yapma yetkisi veren bir ürün yönetimi aracıdır. Craft.io, ürün kayıt sistemi haline gelir: önemli ürün kararlarını destekleyen yetkili veri kaynağı, ürün yöneticilerinin daha güvenli olmasına, paydaşları etkilemesine ve otoriteyle liderlik etmesine olanak tanır.

Web Sitesi: craft.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Craft.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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