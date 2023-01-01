Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Craft.io, ürün yöneticilerine, geri bildirim alma, planlama, karar verme, yol haritalama ve daha pek çok alandaki işlerini, günümüzde en sık kullanılan platformlarla entegre olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş tek bir araçta yapma yetkisi veren bir ürün yönetimi aracıdır. Craft.io, ürün kayıt sistemi haline gelir: önemli ürün kararlarını destekleyen yetkili veri kaynağı, ürün yöneticilerinin daha güvenli olmasına, paydaşları etkilemesine ve otoriteyle liderlik etmesine olanak tanır.

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