Programvara för konversationsmarknadsföring - Mest populära apparna - Ryssland

Cloodot är en allt-i-ett omni-kanal kundupplevelsehanteringssvit. Cloodot underlättar ett effektivt och konsekvent arbetsflöde för att bygga rykte, engagera och vårda långsiktiga relationer med kunder via flera digitala plattformar Hantera chattar och recensioner från flera Googles mina företagsuppgifter, Facebook-sidor, WhatsApp-nummer, Googles företagsmeddelanden, webbplatser, SMS/ Sms:a siffror etc. via en lättanvänd instrumentpanel. 1. Bättre rykte online Samla enkelt in, visa upp och svara på fler recensioner. 2. Enkel Omni-närvaro Ta med alla chattar till en lättanvänd inkorg för flera agenter. Direkt chattalternativ i Google-sökning för att enkelt få fler förfrågningar. Distribuera och tilldela kanaler till en eller flera användare, överlämna chattar och recensioner mellan användare och avdelningar på en sekund. Flera agenter kan samarbeta och hantera kanaler som WhatsApp, Google-meddelanden etc. vilket inte är möjligt med ursprungliga inbyggda appar. 3. Snabbt och högkvalitativt engagemang Minska första och genomsnittliga svarstider till bara sekunder från timmar. Anpassade mallsvar, påminnelser, taggar, uppgifter, anteckningar etc. 4. Automatisk CSAT-mätning Automatisk CSAT-undersökning på varje chattkanal för att mäta kvaliteten på engagemanget. 5. Återengagemangskampanjer Generera mer intäkter från befintliga kunder genom att regelbundet skicka massmeddelanden om erbjudanden och program. 6. Minskad arbetsbelastning Automatiska granskningssvar & Agent-Bot-samarbetssamtal för chatthantering minskar personalens engagemang med 50 - 80 %. Gör kundengagemang extremt enkelt för CS-agenter. 7. Enkel övervakning Prestandaövervakning och rapportering i realtid ger mer ansvar. Agenter blir mer produktiva, vilket i slutändan resulterar i en snabbare och kvalitetsupplevelse för kunderna. 8. Kostnadsminskning Ersätter 1/2 ett dussin olika betalverktyg. Ökar effektiviteten och minskar de totala kostnaderna. 9. Säker åtkomst Inget behov av att ge CS-agenter någon åtkomst till inhemska plattformar. Agenter kommer inte att distraheras av andra aktiviteter på sociala medier. 10. Överlägsen support Dedikerad kundansvarig Joursupport Ingen kostnad personalutbildning Ingen installationskostnad