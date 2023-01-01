VIM Adventures — это онлайн-игра, основанная на сочетаниях клавиш VIM. Это игра «Зельда встречает редактирование текста». Так что приходите, повеселитесь и изучите VIM!

Веб-сайт: vim-adventures.com

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